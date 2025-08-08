#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.38
629.46
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.38
629.46
6.76
Советы

Черный чай без сахара продлевает жизнь, выяснили ученые

Чай, черный, польза, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 13:40 Фото: pixabay
Употребление чая без сахара связано с более низким риском преждевременной смерти, включая смертность от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты масштабного исследования в журнале Frontiers in Nutrition.

В работе приняли участие 195 361 человек в возрасте от 37 до 73 лет. Из выборки исключили участников с неполными медицинскими данными, беременных женщин и тех, чье потребление калорий значительно отклонялось от нормы. Анализ проводился на основе заполненных онлайн-дневников питания.

Ученые оценили влияние различных видов чая: без добавок, с сахаром и с искусственными подсластителями на общую и специфическую смертность. Основной акцент сделан на черный чай, наиболее популярный среди участников.

Результаты показали, что потребление 3,5-4,5 чашки несладкого чая в день связано со снижением риска смерти от всех причин на 20%, от сердечно-сосудистых заболеваний – на 27%, от онкологических заболеваний – на 14%. Этот эффект оказался независимым от генетических различий в метаболизме кофеина.

При этом добавление сахара или подсластителей сводило на нет потенциальные полезные свойства чая. Более того, среди любителей подслащенного напитка чаще встречались мужчины с менее здоровыми привычками: они реже ели фрукты, чаще курили, страдали от избыточного веса, гипертонии и хронических заболеваний.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Астрологи перечислили знаки зодиака, которым стоило бы поменьше думать
Советы
08:21, Сегодня
Астрологи перечислили знаки зодиака, которым стоило бы поменьше думать
Астрологи назвали три знака зодиака, чьи поступки не понять умом
Советы
06:33, Сегодня
Астрологи назвали три знака зодиака, чьи поступки не понять умом
Масло вместо диеты: врач раскрыл риски "пищи хищников"
Советы
19:14, 07 августа 2025
Масло вместо диеты: врач раскрыл риски "пищи хищников"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: