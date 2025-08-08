Черный чай без сахара продлевает жизнь, выяснили ученые

Употребление чая без сахара связано с более низким риском преждевременной смерти, включая смертность от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты масштабного исследования в журнале Frontiers in Nutrition.

В работе приняли участие 195 361 человек в возрасте от 37 до 73 лет. Из выборки исключили участников с неполными медицинскими данными, беременных женщин и тех, чье потребление калорий значительно отклонялось от нормы. Анализ проводился на основе заполненных онлайн-дневников питания.

Ученые оценили влияние различных видов чая: без добавок, с сахаром и с искусственными подсластителями на общую и специфическую смертность. Основной акцент сделан на черный чай, наиболее популярный среди участников.

Результаты показали, что потребление 3,5-4,5 чашки несладкого чая в день связано со снижением риска смерти от всех причин на 20%, от сердечно-сосудистых заболеваний – на 27%, от онкологических заболеваний – на 14%. Этот эффект оказался независимым от генетических различий в метаболизме кофеина.

При этом добавление сахара или подсластителей сводило на нет потенциальные полезные свойства чая. Более того, среди любителей подслащенного напитка чаще встречались мужчины с менее здоровыми привычками: они реже ели фрукты, чаще курили, страдали от избыточного веса, гипертонии и хронических заболеваний.