Бывший вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков выплатит штраф

Бывшего вице-министра культуры и спорта Казахстана Сакена Мусайбекова приговорили к штрафу, сообщает zakon.kz.
Он заплатит 62 миллиона тенге.
Данное уголовное дело поступило в Турксибский районный суд с процессуальным соглашением в виде сделки о признании вины заключенным между прокурором и подсудимым. Ввиду того, что суд не может выйти за рамки процессуального соглашения, заключенного между прокурором и подсудимым, в котором прокурор просит суд назначить наказание в виде штрафа, эквивалентного 10-кратному размеру похищенного имущества. Суд признал Мусайбекова виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 62 млн тенге. При назначении наказания суд учел смягчающие вину и наказание обстоятельства, как чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей, а также активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, - сообщили в городском суде Алматы.
Приговор вступил в законную силу.
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