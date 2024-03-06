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За что задержали бывшего вице-министра культуры и спорта Кожагапанова

За что задержали бывшего вице-министра культуры и спорта Кожагапанова, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 12:40 Фото: primeminister.kz
Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов на брифинге 6 марта озвучил, в чем подозревают бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, его подозревают в совершении тяжкого коррупционного преступления.

"Действуя в интересах коммерческой организации, он пролоббировал заключение с ней договора по организации в 2018 году XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в городе Петропавловске. При этом смета для проведения форума была необоснованно увеличена в два раза. Это привело к необоснованному расходу бюджетных средств," – рассказал Арман Тлеукенов.

Он отметил, что установлено и арестовано имущество, приобретенное на добытые преступным путем денежные средства. В отношении задержанного санкцией суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование продолжается.

1 марта стало известно, что экс-вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова задержали по подозрению в коррупции.  

Ерлан Кожагапанов был вице-министром культуры и спорта два раза: с ноября 2017 по август 2019 года, и с апреля 2021 по сентябрь 2021 года.

В разные годы он работал заместителем акима Астаны и Алматы. С сентября 2021-го по апрель 2022 года был советником премьер-министра.

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