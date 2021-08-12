В Алматы пассажиры автобуса обожглись кипящим антифризом

12 августа 2021, 19:20
Фото: zakon.kz

Во время ЧП пострадали двое пассажиров. Автобус эвакуирован в сервисную службу, передает zakon.kz.

Маршрут под номером 201 направлялся вниз по Толе Би. Внезапно разорвало трубу от кипящего антифриза. Пострадало двое людей, из них была беременная пассажирка, в ходе чего были получены ожоги лица и руки. Одежда, волосы, все было в черной жирной массе. Благо спасли маски на лице, - пишет очевидец под видео в Instagram.

Получившую сильнейшие ожоги женщину госпитализировали.

Редакция zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ТОО "Алматыэлектротранс".

Вчера, в районе 10:00 на маршруте № 201 по причине перегрева двигателя, закипела охлаждающая жидкость и произошла поломка системы. По данному факту в настоящий момент идет служебное расследование. Автобус был эвакуирован в сервисную службу, - ответили в пресс-службе.

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Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)


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