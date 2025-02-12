Китаянка перепутала петарды с конфетами и обожгла рот
Фото: pixabay
В Китае женщина перепутала маленькие петарды с конфетами и получила травмы рта, сообщает Zakon.kz.
Дело в том, что упаковка широко известной в Китае петарды очень похожа на упаковку молочных конфет. Это и привело к трагической ошибке, пишет South China Morning Post.
Оказалось, что женщина смотрела телевизор дома с выключенным светом в гостиной, когда ее брат вернулся с пакетом закусок.
"Я подумала, что это похоже на молочные конфеты таро, которые я любила в детстве, поэтому открыла одну и положила ее в рот", – поделилась жертва пиротехники.
Самое страшное случилось следом, когда крохотная петарда взорвалась во рту женщины. Итог стал для всех ожидаем – она получила травмы рта.
Фото: scmp
Недавно в Китае игра с петардами обошлась школьнику иском на 39 тыс. долларов. Одной петардой он испортил припаркованные во дворе Porsche, BMW и Audi.
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