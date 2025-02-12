Китаянка перепутала петарды с конфетами и обожгла рот

В Китае женщина перепутала маленькие петарды с конфетами и получила травмы рта, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что упаковка широко известной в Китае петарды очень похожа на упаковку молочных конфет. Это и привело к трагической ошибке, пишет South China Morning Post.

Оказалось, что женщина смотрела телевизор дома с выключенным светом в гостиной, когда ее брат вернулся с пакетом закусок.

"Я подумала, что это похоже на молочные конфеты таро, которые я любила в детстве, поэтому открыла одну и положила ее в рот", – поделилась жертва пиротехники.

Самое страшное случилось следом, когда крохотная петарда взорвалась во рту женщины. Итог стал для всех ожидаем – она получила травмы рта.

Фото: scmp

Недавно в Китае игра с петардами обошлась школьнику иском на 39 тыс. долларов. Одной петардой он испортил припаркованные во дворе Porsche, BMW и Audi.