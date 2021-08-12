Полицейских уволили за избиение охранников в Капшагае

По факту инцидента, произошедшего в кафе, заведено уголовное дело, передает zakon.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация с видео об инциденте в одном из кафе Капшагая, где несколько мужчин избивают охранников увеселительного заведения. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК (хулиганство). Участники инцидента установлены. Как выяснилось, конфликт произошел между охранниками кафе и его посетителями, среди которых были сотрудники Капшагайского отдела полиции, - заявил начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев.

Как уточняется, полицейские уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Вина каждого из них будет установлена и квалифицирована в ходе расследования уголовного дела. Ответственность непосредственных руководителей данных сотрудников, допустивших бесконтрольность за подчиненными рассмотрим по результатам служебного расследования, - написал Кудебаев в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Капшагае пьяные полицейские избили охранников кафе Del mare после требования покинуть заведение.