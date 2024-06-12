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В Костанайской области офицера уволили за избиение подчиненного

В Костанайской области офицера уволили за избиение подчиненного, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 13:55 Фото: Zakon.kz
В Костанайской области подполковника, избивавшего подчиненного, уволили со службы. Об этом сообщили в Центральном региональном военно-следственном управлении (ВСУ) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, подполковник "Д" Костанайского гарнизона, занимая руководящую должность и находясь на службе, избил подчиненного офицера "А" в присутствии своего непосредственного начальника и других офицеров.

Потерпевший получил множественные телесные повреждения.

23 мая 2024 года Военным судом Акмолинского гарнизона военнослужащий "Д" признан виновным по части 1 статьи 451 УК РК.

Отмечено, что уголовное дело прекращено за примирением сторон.

Глава Центрального регионального ВСУ МВД полковник Мухамед-Кали Карсыбеков подчеркнул, что это преступление было выявлено в рамках программы профилактики преступлений среди военнослужащих.

"При этом начальник военнослужащего "Д" всячески пытался укрыть данный факт. В рамках рассмотрения представления по статье 200 УПК РК начальник освобожден от занимаемой должности и виновные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".Мухамед-Кали Карсыбеков

12 апреля 2024 года в Министерстве обороны (МО) Казахстана заявили, что военные билеты переведены в цифровой формат. В ведомстве подчеркнули, что требование о предоставлении документа в оригинале при трудоустройстве или зачислении в учебное заведение отменено.

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