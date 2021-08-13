В Экибастузе девочка выпила кислоту для аккумулятора

Несчастный случай произошел в Экибастузе. Восьмилетняя девочка случайно выпила кислоту для аккумулятора, передает zakon.kz.

Как сообщает Pavlodarnews.kz, ребенок экстренно госпитализирован в реанимацию.

12 августа в 09:40 в городскую больницу госпитализирована девочка, 2013 года рождения, которая, находясь дома, по неосторожности выпила кислоту для аккумулятора, - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

В областном управлении здравоохранения добавили, что ребенок в состоянии средней тяжести. Сначала девочку определили в реанимационное отделение больницы Экибастуза, но после перевели в терапевтическое отделение детской областной больницы.

Кроме того, областным ДП за минувшие сутки в Экибастузе был зафиксирован похожий несчастный случай. Мужчина в возрасте 41 года отравился у себя дома, выпив аммиачную кислоту.