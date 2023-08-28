Серная кислота разлилась из цистерны после схода вагонов в Экибастузе

28 августа в 16.40 часов в Экибастузе на станции "Экибастуз-2" произошла течь серной кислоты из цистерны. Общий объем перевозимого груза в двух вагонах составил 78,3 тонны, сообщает Zakon.kz.

О происшествии доложил дежурный военизированной железнодорожной охраны, общий объем перевозимого груза составляет 78,3 тонн в двух вагонах, сообщает пресс-служба ДЧС Павлодарской области.

Место происшествия оцеплено сотрудниками Управления полиции, военнизированной железнодорожной охраны. На месте организован штаб из числа сотрудников МИО, ДЧС, КНБ, прокуратуры, УП, ДСЭК и представителей перевозчика.





В настоящее время проводятся работы по устранению течи с цистерны, ведется обвалование песком и известью места разлива кислоты. КТЖ осуществлен подвоз 300 кг извести, дополнительно планируется доставить 5 тонн извести со станции Ушкулын.





Также со станции Ушкулын организована доставка транзитным поездом двух кислотных цистерн емкостью по 65 тонн для перекачки серной кислоты. По состоянию на 21:00 часов цистерны в пути. До проведения работ по перекачке кислоты в другие цистерны спасатели ДЧС осуществляют работы по наложению бандажа на место течи.







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