Госнаграды от имени Президента получили пожарные и военные

13 августа в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК прошла торжественная церемония награждения пожарных ДЧС Карагандинской области и военнослужащих воинской части 52859, которые в начале июля предотвратили распространение степных пожаров в Карагандинской области на близлежащие населенные пункты, сообщает zakon.kz.

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Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин от имени Президента Касым-Жомарта Токаева вручил медали "Ерлігі үшін" Бауржану Билялову, Ұлан Кеңес, Владимиру Малютину, Аятолле Набиеву, а также почетные грамоты - Казыбеку Амирбекову, Болату Оразбекову, Мәди Рүстем, Ержану Султанбекову. Спасатели совместно с задействованными участниками тушения степных пожаров предотвратили интенсивное распространение огня, защитив населенные пункты Байконыр, Алгабас, Туйемойнак, Пионер, Актас, Кулымбек, Малшыбай. Общими усилиями были ликвидированы степные пожары на площади свыше 40 500 га. пресс служба МЧС РК

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Министр поблагодарил награжденных за смелость и высокий профессионализм, проявленные в экстремальных условиях, благодаря которым удалось спасти сельскохозяйственные угодья и избежать масштабного бедствия.

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После награждения для пожарных и военнослужащих Карагандинской области проведена экскурсия в Национальном музее РК и специализированной пожарной части №4.