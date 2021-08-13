Причины будущего экономического кризиса назвали эксперты

Эксперт назвал причины следующего мирового экономического кризиса, передает zakon.kz.

В мировой экономике наблюдается высокая инфляция, что является признаком ее перегрева. Следующий глобальный экономический кризис будет вызван в первую очередь экологическими и социальными факторами, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

По мнению специалистов рейтинговой службы, таким "нехорошим звоночком", свидетельствующим о перегреве, является рост мировой инфляции, в первую очередь подпитываемой ростом инфляции в США, – отметил он. По данным минтруда США, по итогам июля темпы роста цен в годовом выражении остались на рекордных с августа 2008 года 5,4%.

Указывающие на это дополнительные факторы – "разрыв выпуска" в большинстве индустриально развитых стран, "переинвестирование" в экономические фонды из-за крайне низких банковских процентных ставок и спекулятивный бум в сфере инноваций, добавил Гришунин.

Однако более вероятен даже не экономический кризис, вызванный сугубо финансовыми факторами, а экономический кризис, вызванный экологическими и социальными факторами, а также факторами корпоративного управления. Риски связаны с нарастанием опасных явлений в природе, ростом возможности появления новых опасных вирусов, продолжающимся нарастанием социального неравенства, что приводит к нестабильности и вооруженным конфликтом, – указал эксперт.