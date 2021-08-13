Выдающийся ученый-организатор Казахстана скончалась от коронавируса

12 августа на 62 году жизни скончалась от короновирусной инфекции доктор медицинских наук, ведущий гирудотерапевт РК, организатор здравоохранения Назигуль Коныртаева, сообщает zakon.kz.

Вся жизнь Назигуль Нурахметовны является ярким примером беззаветного служения людям, огромного человеколюбия, доброты и сострадания, активной и неравнодушной гражданской позиции.

Назигуль Коныртаева родилась 19 октября 1959 года в сельской глубинке Семипалатинской области. Она начинала свою врачебную практику в Жанасемейской районной больнице. Прошла все этапы карьерного роста от интерна до главного врача. Главное призвание Назигуль Нурахметовны - развитие комплементарной и традиционной медицины. Она внесла огромный вклад в ее популяризацию, нормативно-методологическому становлению отрасли, разработке стандартов и СанПинов, подготовке около 1000 квалифицированных специалистов по гирудотерапии.

Назигуль Нурахметовна была деятельным членом НПП "Атамекен", учредителем и участником многих НПО профильной сферы: Национальной палаты здравоохранения, Казахстанской ассоциации реабилитологии, курортологии, туризма и оздоровительных организаций, Общества специалистов комплементарной и традиционной и народной медицины и других.