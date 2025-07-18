Скончался выдающийся казахстанский писатель Исраил Сапарбай
Печальную новость сообщил заместитель председателя Союза писателей Касымхан Бегманов. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.
Исраил Сапарбай родился 15 мая 1941 года в Самаркандской области Узбекской ССР. Окончив факультет языка и литературы Шымкентского педагогического института, несколько лет проработал в Шымкентской областной газете "Оңтүстік Қазақстан". В 1973-1975 годах окончил Алма-Атинскую высшую партийную школу. В 1976-1983 годах работал литературным консультантом в Шымкентском межобластном отделении Союза писателей Казахстана, а в 1983 году перешел в издательство "Жалын" на должность старшего редактора.
В 1984-1985 годах – заведующий отделом поэзии газеты "Казахская литература", в 1985–1992 годах – заведующий отделом поэзии издательства "Жазушы", затем заместитель главного редактора телестудии "Казахфильм", в 1997–1998 годах – первый секретарь Отдела стран СНГ МИД, в 1998–1999 годах – второй секретарь Посольства Казахстана в Республике Узбекистан.
Его первая серия стихотворений была опубликована в 1975 году в коллективном сборнике "Көктем тынысы".
Исраил Сапарбай – лауреат республиканского конкурса "Жалын"; Автор около 70 песен и около 150 стихов; лауреат Международного фестиваля тюркской поэзии, премии Союза писателей Казахстана имени И. Жансугурова, независимой премии "Платиновый Тарлан".
Редакция Zakon.kz выражает соболезнование семье и близким Исраила Сапарбая.