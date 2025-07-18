Скончался выдающийся казахстанский писатель Исраил Сапарбай

Рано утром 18 июля 2025 года на 85-м году жизни скончался казахстанский поэт, композитор, драматург, лауреат премии "Платиновый Тарлан" Исраил Сапарбай, сообщает Zakon.kz.

Печальную новость сообщил заместитель председателя Союза писателей Касымхан Бегманов. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Исраил Сапарбай родился 15 мая 1941 года в Самаркандской области Узбекской ССР. Окончив факультет языка и литературы Шымкентского педагогического института, несколько лет проработал в Шымкентской областной газете "Оңтүстік Қазақстан". В 1973-1975 годах окончил Алма-Атинскую высшую партийную школу. В 1976-1983 годах работал литературным консультантом в Шымкентском межобластном отделении Союза писателей Казахстана, а в 1983 году перешел в издательство "Жалын" на должность старшего редактора.

В 1984-1985 годах – заведующий отделом поэзии газеты "Казахская литература", в 1985–1992 годах – заведующий отделом поэзии издательства "Жазушы", затем заместитель главного редактора телестудии "Казахфильм", в 1997–1998 годах – первый секретарь Отдела стран СНГ МИД, в 1998–1999 годах – второй секретарь Посольства Казахстана в Республике Узбекистан.

Его первая серия стихотворений была опубликована в 1975 году в коллективном сборнике "Көктем тынысы".

Исраил Сапарбай – лауреат республиканского конкурса "Жалын"; Автор около 70 песен и около 150 стихов; лауреат Международного фестиваля тюркской поэзии, премии Союза писателей Казахстана имени И. Жансугурова, независимой премии "Платиновый Тарлан".

Редакция Zakon.kz выражает соболезнование семье и близким Исраила Сапарбая.