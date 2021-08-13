Будет проведен анализ результата казахстанской сборной на Олимпийских играх - Крюков

Будет проведен анализ результата казахстанской сборной на Олимпийских играх-2020, сообщил на брифинге генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков, передает корреспондент zakon.kz.

В ближайшие недели НОК РК совместно с республиканскими федерациями и министерством будет проведена работа по анализу результата выступления и подготовки национальных сборных команд Казахстана на Олимпийских играх. До 10 сентября спортивными федерациями будет предоставлен детальный отчет по участию в Олимпийских играх с предложениями и анализом причин удачного или неудачного выступления. К концу сентября мы подведем окончательные итоги выступления на ОИ, после чего начнется уже другая работа над ошибками и подготовка к следующему олимпийскому циклу, - сообщил Крюков.

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По его словам, в Токио у нас была сбалансированная и хорошая команда, поэтому, несмотря на результаты, в НОК гордятся каждым из казахстанских атлетов, который прошел сложнейший период подготовки в условиях пандемии.

Он добавил, что до этого никто из отечественных спортсменов никогда не сталкивался с такой ситуацией.

Фото: Акорда

В Токио отправилось на 100 человек меньше, чем обычно. Из-за больших сокращений со стороны МОК и оргкомитета Токио. Специалисты, исполняющие исключительно операционную деятельность, спортсмены, тренеры вошли в делегацию. Всего делегация РК - 196 человек, из них 157 спортсменов и тренеров, 20 специалистов комплексных, научных групп, штаб - 9 человек и 4 специалиста, которые занимались обеспечением антиковидных мер и антидопингового контроля по требованиям японского оргкомитета, напомнил генсек НОК.

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Айша Тулеубекова, Нур-Султан