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Казахстанские гимнасты вышли в финал Олимпийских игр

Казахстанские гимнасты вышли в финал Олимпийских игр, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 03:24 Фото: olympic.kz
В Париже завершилась квалификация в спортивной гимнастике. В финальную часть соревнований пробились казахстанцы Нариман Курбанов и Милад Карими, сообщает Zakon.kz.

Курбанов поборется за золотую медаль в упражнениях на коне. По итогам квалификационного раунда он занял шестое место, набрав 15.000 баллов. Отметим, что в отдельных упражнениях в финал попадали восемь гимнастов.

Карими в свою очередь смог квалифицироваться в индивидуальном многоборье.

Также он представит страну в финале вольных упражнений. 

Ранее сообщалось, что лидер команды Казахстана по настольному теннису выиграл первый матч на Олимпиаде.

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