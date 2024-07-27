Казахстанские гимнасты вышли в финал Олимпийских игр

В Париже завершилась квалификация в спортивной гимнастике. В финальную часть соревнований пробились казахстанцы Нариман Курбанов и Милад Карими, сообщает Zakon.kz.

Курбанов поборется за золотую медаль в упражнениях на коне. По итогам квалификационного раунда он занял шестое место, набрав 15.000 баллов. Отметим, что в отдельных упражнениях в финал попадали восемь гимнастов.

Карими в свою очередь смог квалифицироваться в индивидуальном многоборье.

Также он представит страну в финале вольных упражнений.

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