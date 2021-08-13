Чиновника подозревают в получении взятки от частной школы

В Туркестанской области чиновника подозревают в получении взятки в 5 млн тенге, передает zakon.kz.

В отношении руководителя отдела лицензирования образовательной деятельности Департамента по обеспечению качества в сфере образования по Туркестанской области МОН РК проводится досудебное расследование.

Как сообщили в департаменте агентства по противодействию коррупции области, должностное лицо подозревается в получении взятки от представителя частный школы в сумме 5 млн тенге за предоставление лицензии на образовательные услуги.

В связи с полным признанием вины в совершении преступления процессуальное задержание не применялось, - отметили в агентстве.

Расследование продолжается.