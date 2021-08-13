Названа возможная причина неудачного выступления казахстанских боксеров на ОИ-2020

Мы еще не можем отойти от советских методик, поэтому возможны изменения от тренировочных процессов до тренерских штабов. Об этом заявил вице-президент Казахстанской федерации бокса по тренерским вопросам, государственный тренер сборной РК по боксу Бахтияр Артаев, передает корреспондент zakon.kz.

Наверное, пришло время назвать вещи своими именами. Назвать выступление неудачным будет уместным, результаты низкие - это нужно признать. В Казахстане все переживают, обсуждают бокс. Здесь никто не пытается оправдаться. Парни сделали все, что могли для побед. Мы поверили главному тренеру сборной, - сказал он на брифинге.

Артаев добавил, что в этом вопросе он не пытается переложить на главного тренера всю ответственность, чтобы выйти сухим из воды.

Вице-президент федерации напомнил, что в рамках подготовительного процесса была проведена большая работа, боксеры выступили на нескольких стартах, провели несколько учебно-тренировочных сборов.

Однако результат таков, что наши боксеры завоевали две бронзовые награды. Есть вопросы и по подготовке. Мы все еще не можем отойти от тех методик, которые использовались во времена СССР. Трехразовые тренировки даются очень тяжело. Возможно, нужны изменения в тренировочном процессе, будем рассматривать вопрос, связанный с тренерским составом. Может быть, изменим рацион питания боксеров. Работа ведется. Да, результаты низкие. Думаю, мы сделаем правильные выводы, чтобы порадовать страну победами на предстоящем чемпионате мира. Бахтияр Артаев

Айша Тулеубекова, Нур-Султан