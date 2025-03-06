Арина Соболенко назвала причины провальных выступлений в феврале

Трехкратная победительница турниров "Большого шлема", первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала причины неудачного выступления на WTA-1000 в Дохе и Дубае, сообщает Zakon.kz.

Журналисты на пресс-конференции WTA не могли не поинтересоваться настроением первой ракетки мира после серии неудачных выступлений. Соболенко призналась, что на протяжении трех лет не могла успешно выступить на Ближнем Востоке. В этом она увидела положительные моменты и заодно привела причины таких неудач.

"Но это хорошая проблема: я далеко проходила на Australian Open и именно из-за этого каждый раз была истощена по ходу ближневосточных турниров. Я чувствовала себя уставшей и приболевшей. Считаю, что февраль не мой месяц", – резюмировала первая теннисистка мира.

Тем не менее это не мешает спортсменке хорошо проводить время за пределами корта. Так недавно Соболенко опубликовала совместное фото с Пэрис Хилтон, сделанное после кинопремии "Оскар".