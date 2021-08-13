Состав сборной Казахстана по боксу поменяют после провала в Токио

Государственный тренер Казахстана Бахтияр Артаев рассказал об изменениях в сборной по боксу после Олимпиады в Токио, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, из сборной никто не ушел, все остались на своих местах, однако изменения все же будут.

Состав сборной по боксу по сравнению с Олимпийскими играми в Токио изменится на 80%. У нас есть резерв, молодежь, боксеры, которые выступают в профессионалах. Со всеми проведены переговоры. Ребята, выступающие в профи, готовы приехать в сборную. Это только вопрос времени, - сказал Бахтияр Артаев.

Он отметил, что на чемпионате мира у Казахстана будет новый состав. Также будет проведена работа над ошибками после Олимпиады.

Кроме того, вы знаете, АИБА с недавнего времени увеличила количество весовых категорий до 13 у мужчин и до 12 у женщин. Будет проведен серьезный отбор. Надеюсь, увидим новый бокс, и на чемпионате мира уже будет видна работа над ошибками, допущенными на Олимпиаде, - добавил государственный тренер сборной по боксу.

Напомним, сборная Казахстана по боксу впервые осталась без "золота" Олимпиады. Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев получили бронзовые медали.

Тамила Языкова, Нур-Султан