Сколько детей бесплатно занимаются спортом в Казахстане

При успешном поручении главы государства более 4 млн детей в возрасте от 4 до 17 лет будут охвачены бесплатными кружками и секциями. Об этом сообщил на брифинге вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент zakon.kz.

Очень важно пропагандировать наличие указанной меры среди нашего населения, среди родителей. Как я уже говорил, при успешной реализации поручения главы государства более 4 млн детей в нашей стране в возрасте от 4 до 17 лет будут охвачены бесплатными кружками и секциями. Оплачивать будут местные бюджеты, - напомнил Кожагапанов.

По его словам, есть вопросы о качестве преподавания в этих кружках и спорт секциях, со стороны министерства над этим вопросом проводится работа, чтобы качество тренеров и преподавания было соответствующее.

Порядка 75 тыс. детей уже охвачены, судя по тем деньгам, которые местные исполнительные органы уже запланировали. Каждый день наше министерство совместно с акиматами будет заниматься улучшением качества преподавания, состояния спортивной и творческой инфраструктуры на объектах, - добавил вице-министр.

Он напомнил, что в настоящее время выработана модель финансирования спорта, которая гарантирует объективное распределение финансовых средств на республиканском уровне.

По его словам, сумма бюджетных средств, направленных на массовый спорт, составляет более 16 млрд тенге, а с этого года внедрены методика и правила подушевого финансирования.

Процесс выдачи ваучеров полностью автоматизирован, разработана информационная система artsportedu.kz. Внедрение госзаказа позволит обеспечить спортивными секциями уже в этом году 77 тыс. детей от 4 до 17 лет. При полноценной реализации поручения главы государства мы сможем обеспечить более 4 млн детей в этом возрасте полностью за счет местного бюджета, - заключил Кожагапанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан