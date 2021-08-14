Олимпийский призер отдаст свои призовые за олимпийскую бронзу нуждающимся

Казахстанский борец вольного стиля, бронзовый призер Олимпиады в Токио Нурислам Санаев заявил, что намерен направить все призовые, заработанные за выступление на Играх, на благотворительность, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Дорогие друзья! Сегодня я переполнен эмоциями и хочу выразить благодарность всему народу Казахстана за веру, поддержку и возможность! Нурислам Санаев

Он также выразил благодарность народу и поделился давней мечтой, которую сможет воплотить благодаря олимпийской награде.

С раннего детства у меня была мечта - завоевать золотую медаль Олимпиады, а также помогать нуждающимся, бедным и больным детям. Поэтому, чтобы воплотить в жизнь свою мечту, я хочу отдать все свои премиальные малоимущим семьям и больным детям Казахстана. Пусть они будут счастливы! Нурислам Санаев

По его словам, спорт - это эмоции и вдохновение миллионов людей, это та сила, которая дарит нам мир.

В схватке за бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 Нурислам Санаев встретился с Георгием Вангеловым, представляющим Болгарию, где уверенно выиграл со счетом 5:1.



За третье место на Олимпиаде казахстанским спортсменам полагается в качестве призовых от государства 75 тысяч долларов. Кроме того, по возвращении в Казахстан Нурисламу Санаеву вручили ключи от автомобиля BMW.

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