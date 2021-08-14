Самые лучшие семьи в ЗКО – Тажмуратовы, Утегуловы и Нагиевы

К 30-летию Независимости Казахстана в Уральске в очередной раз состоялось награждение лучших семей области. История такого важного и по-семейному теплого конкурса началась еще в 2013 году, когда по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева прошел первый праздник лучших семей "Мерейлі отбасы", передает zakon.kz.

В нашей области конкурс проводится седьмой раз. В этом году в нем приняли участие 137 семей - это самый большой показатель за все годы. В финал вышли 27 семей, которые являются образцово-показательными по всем критериям. Желаю всем здоровья, счастья, семейного благополучия, - пожелал заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов.

Награждение лучших семей прошло в Уральске в городском парке культуры и отдыха, где собрались лучшие семьи, принявшие участие в конкурсе "Мерейлі отбасы". Заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов также отметил, что такие мероприятия способствуют укреплению института семьи, моральных ценностей.

Несмотря на пандемию, и в этом году конкурс нашел свое продолжение. По итогам решения жюри победителем стала семья Тажмуратовых из Бокейординского района, второе место заняла семья Утегуловых из Казталовского района и третье - семья Нагиевых из Таскалинского района.

Семья Тажмуратовых является образцом трудолюбия. Глава семьи - 64-летний Нагим Тажмуратов - руководитель крестьянского хозяйства "Нарын", вместе с супругой Гульнар Курмангалиевой воспитали двух сыновей и троих дочерей. Нагим-ага - зоотехник, много лет проработал в сфере сельского хозяйства. "Нарын" - одно из самых крупных племенных хозяйств Бокейординского района ЗКО, в нем трудятся свыше 20 сельчан. Сыновья Алтай и Алибек трудятся вместе в семейном бизнесе.

Нагым-ага был депутатом Бокейординского районного маслихата в трех созывах, его достижения по достоинству оценены медалями и благодарственными письмами. За вклад в развитие бизнеса награжден дипломом "Парыз - 2017", а в 2019 году - благодарственным письмом Президента Республики Казахстан. Семья Тажмуратовых активно участвует в общественной жизни и пользуется уважением среди местного населения.

Глава семьи Утегуловых - 84-летний Карим Утегулов - учитель физики, много лет работал в Казталовском районе ЗКО, руководил несколькими сельскими хозяйствами, удостоен звания "Почетный гражданин района" в Жангалинском и Казталовском районах. В настоящее время работает директором музея "Акпатер" на базе филиала областного историко-краеведческого музея.

Вместе с супругой Бижамал Утегуловой - учителем математики - воспитали двух сыновей и четырех дочерей. К великому сожалению близких и родных, она ушла в мир иной в 2016 году. Карим-ага - примерный глава семьи, к словам и назиданиям которого прислушиваются все члены семьи. Его дети получили высшее образование и трудятся в разных сферах: старший сын Арман сейчас работает акимом Теректинского района, старшая дочь Дәрәжат является экскурсоводом в Акпатерском историко-краеведческом музее, основанным ее отцом, второй сын Бейбит - руководитель крестьянского хозяйства "БейНазАр", вторая дочь Салтанат - директор средней школы имени Кенжебека Мендалиева, Героя Социалистического Труда села Жалпактал, третья дочь Анар трудится в компании "Nomad Life", четвертая дочь Гульмаржан - старший преподаватель кафедры естественно-научных и гуманитарных дисциплин филиала АО НЦПК "Өрлеу" г. Уральск. В династии Утегуловых возраст детей от 45 до 56 лет, внуков - от 7 до 34 лет, правнуков - от4 до 9 лет.

В молодой многодетной семье Нагиевых четверо детей. Глава семьи Кайрат Нагиев работает учителем физической культуры средней школы имени К. Сатпаева. Супруга Акжаркын Нагиева - учителем начальных классов средней школы имени К. Сатпаева, а также является депутатом районного маслихата.

Отмечается, что семья Нагиевых придает большое значение воспитанию и образованию детей, возлагает на них большие надежды. В их семье твердо придерживаются здорового образа жизни, приобщая к спорту сыновей и дочерей. Все дети в семье - победители областных, республиканских олимпиад.

Камила Талгат