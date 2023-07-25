Мерейлі отбасы: в Алматы выбрали самую лучшую семью

По итогам национального конкурса "Мерейлі отбасы" выиграла семья Сыбанбековых. Победителям вручили диплом и денежный приз в размере миллиона тенге. Всего в юбилейном конкурсе участвовали больше 200 алматинских семей, сообщает Zakon.kz.

Главным требованием к конкурсантам было активное участие в общественной жизни города и сохранение преемственности семейных ценностей, сообщил телеканал Almaty TV.

Сегодняшний день в жизни Сыбанбековых – знаковое событие. Выбиться в лидеры им помогла сплоченность, нацеленность на результат и главное – семейные ценности, которые прививались из поколения в поколение. К слову, плюсом стало и семейное дело. Сыбанбековы занимаются предпринимательством уже 25 лет и заботливо передают свои навыки детям.

"Когда действительно семья сплачивается и показывает, как она воспитывает детей, на каких семейных ценностях держится семья. Конечно, мы передаем все то, что получили от своих родителей. Хотелось бы примером быть для молодых семей, чтобы, как наши родители говорили: "Раз создали семью, то это на века". Чтобы это была дружная большая семья", – рассказала победитель конкурса "Мерейлі отбасы" Сана Жандай.

Всего на конкурс поступило больше 200 заявок. Из них на городской этап прошли восемь участников, представлявших разные районы Алматы. Сегодня они один за другим выходили на сцену, держась за руку, с охапкой цветов, сопровождаемые громкими аплодисментами. Каждая семья по праву была награждена дипломами и денежными призами.





"В состав комиссии вошли представители акимата, неправительственных организаций и депутаты. Главным требованием к конкурсантам было активное участие в общественной жизни города и сохранение преемственности семейных ценностей. В этом году участники нас удивили. Многие занимаются масштабной благотворительностью и вносят полезный вклад в развитие нашего общества", – отметила главный специалист городского управления общественного развития Акбота Садык.

Впервые национальный конкурс "Мерейлі отбасы" прошел в 2014 году. Сегодня эта добрая инициатива превратилась в традицию, которая направлена на сохранение и популяризацию семейных ценностей в казахстанском обществе.

"Не зря наш мудрый народ говорил: "Родина начинается с семьи". Семья – это тыл и фундамент, на котором строится вся жизнь. Важно, чтобы на республиканском уровне выступила семья, которая могла бы представить себя, у которой много достижений, которая воспитывает молодое поколение, устремленное к знаниям и творчеству", – поделилась герой труда РК Аягуль Миразова.

Республиканский этап конкурса пройдет уже в сентябре. Символично, что эта дата в календаре указана Днем семьи.