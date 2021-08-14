BMW протаранил припаркованную машину и перевернулся на крышу

14 августа 2021, 17:48
Фото: zakon.kz

ДТП, в котором перевернулся автомобиль, произошло в Алматы на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Гаршина, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль BMW 3 двигался по проспекту Суюнбая в северном направлении. Не справившись с управлением, водитель врезался в припаркованную у обочины машину LADA Vesta.

Сильный удар частично оторвал заднее колесо у LADA, а опрокинувшийся BMW не менее десяти метров проехал по асфальту на крыше.

Ни водителю, ни пассажирам BMW, среди которых находился пятилетний ребенок, медицинская помощь не понадобилась.

Водителя LADA в машине не было.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.


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