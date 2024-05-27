Крыша пятиэтажки обрушилась в Семее

У пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Семее частично оторвалась крыша, сообщает Zakon.kz.

26 мая около 17:45 на пульт ДЧС Абайской области поступила информация о том, что в многоквартирном жилом доме провисает крыша, есть риск ее обрушения, сообщили в акимате города.

Выехавшие на место спасатели констатировали, что оторвалось 70 квадратных метров кровли при общих 160 кв. м.

Дом 1984 года постройки расположен на улице Глинки, 35.

Сегодня аким Семея Нурбол Нурсагатов провел выездное совещание с руководителями отделов акимата и заместителем руководителя УЧС Кымбатом Копбаевым.

По итогам выездного совещания аким поручил провести демонтаж и реставрационные работы деталей кровли, представляющих опасность для жизни человека.

В ноябре прошлого года в Карагандинской области ветром сорвало 14 крыш.