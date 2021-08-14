Плот перевернулся на Алаколе – из воды вытащили 8 человек

14 августа 2021, 18:16
Фото: PxHere

Спасатели вытащили из воды 8 человек в Алматинской области. На озере Алаколь перевернулся плот, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 13 августа в 17:30 в селе Акши, Алакольского района. Поднялся сильный ветер, начался дождь, перешедший в град. На озере поднялись сильные волны.

Перевернувшийся плот и людей в воде патруль заметил в 17:36.

Спасатели незамедлительно приступили к спасательным работам и оказали помощь восьмерым гражданам, двое из которых несовершеннолетние. Одной спасенной женщине была оказана первая медицинская помощь в виде извлечения воды из дыхательных путей, с последующей госпитализацией в медучреждение села Акши. пресс-служба ДЧС Алматинской области


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