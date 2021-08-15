7420 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 15 августа 2021 года. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.
За сутки в стране подтверждено 7420 случаев, из них:
Всего в стране подтверждено 687 259 случаев.
6240 человек выздоровели от коронавируса
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 566 613 человек.
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