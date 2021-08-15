7420 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

15 августа 2021, 08:01
Фото: pixabay.com

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 15 августа 2021 года. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

За сутки в стране подтверждено 7420 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 950,
  • в городе Алматы - 1511,
  • в городе Шымкенте - 572,
  • в Акмолинской области - 280,
  • в Актюбинской области - 240,
  • в Алматинской области - 360,
  • в Атырауской области - 552,
  • в ВКО - 150,
  • в Жамбылской области - 178,
  • в ЗКО - 147,
  • в Карагандинской области - 1098,
  • в Костанайской области - 274,
  • в Кызылординской области - 139,
  • в Мангистауской области - 173,
  • в Павлодарской области - 315,
  • в СКО - 170,
  • в Туркестанской области - 118.

Всего в стране подтверждено 687 259 случаев.

6240 человек выздоровели от коронавируса

  • в городе Нур-Султане - 1719,
  • в городе Алматы - 827,
  • в городе Шымкент - 567,
  • в Акмолинской области - 256,
  • в Актюбинской области - 120,
  • в Алматинской области - 149,
  • в Атырауской области - 81,
  • в ВКО - 191,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 35,
  • в Карагандинской области - 1179,
  • в Костанайской области - 81,
  • в Кызылординской области - 213,
  • в Мангистауской области - 295,
  • в Павлодарской области - 261,
  • в СКО - 76,
  • в Туркестанской области - 190.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 566 613 человек.


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