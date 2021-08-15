Казахстан примет афганских беженцев - комментарий МИД

В Сети распространяется информация о том, что с Казахстаном достигнуто соглашение о временном приеме афганцев, которые работали на правительство США. МИД опровергает данное заявление, передает zakon.kz.

Известно, что лагерь беженцев будет расположен на юге Казахстана, но точно не в Алматинской и Туркестанской областях. Первичное соглашение рассчитано на 2 тыс. афганцев, бюджет выделен. Сейчас беженцы завершают процесс получения виз, - говорится в фейковом сообщении.

Также там отмечается, что Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонном разговоре окончательные детали процесса приюта беженцев с министром иностранных дел РК Тлеуберди Мухтаром.

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Редакция zakon.kz обратилась в МИД для разъяснения ситуации.

На сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности. Ситуация в Афганистане меняется ежечасно, поэтому говорить о конкретном решении преждевременно, - заявили в МИД РК.

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Ранее в СМИ появилась информация, что США просят Таджикистан, Казахстан, Узбекистан временно разместить около 9 тыс. афганцев, помогавших американцам.

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