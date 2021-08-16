Президент Афганистана улетел в Таджикистан - комментарий МИД РТ

МИД Таджикистана опроверг информацию о том, что подавший в отставку президент Афганистана Ашраф Гани находится в Таджикистане, передает zakon.kz.

Самолет с господином Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны. Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответствуюший запрос от афганской стороны, - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Считается, что глава государства вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан. Другие источники называют Узбекистан и Оман.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что отъезд президента вызвал у населения гнев. Люди называют действия Ашрафа Гани позором.