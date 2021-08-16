Пенсионерка с внуком в Алматы выращивали марихуану

В Алматы полиция пресекла незаконное культивирование наркосодержащих растений. Пенсионерка с внуком выращивали марихуану, передает zakon.kz.

В ДП Алматы сообщили, что 76-летняя жительница микрорайона "Айгерим" Алатауского района вместе с внуком уличены в незаконном культивировании конопли и марихуаны.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания гражданки Г. были изъяты 117 кустов растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно результату судебной экспертизы, изъятое наркотическое средство - невысушенная марихуана, общая масса - 6 килограммов 680 граммов, - рассказал заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Сагындык Аяганов.

В УП Алатауского района проводится досудебное расследование по ст. 300 ч.1 УК РК.