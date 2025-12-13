Марихуану выращивали в одном из частных домов Алматы

Сотрудник СОБР выявил фитолабораторию в жилом доме в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки поступившей информации сотрудник обнаружил в квартире признаки функционирования фитолаборатории, организованной кустарным способом. На месте были задержаны двое мужчин, которые попытались оказать сопротивление, пишет МВД.

Сотрудник СОБР оперативно обезвредил их и вызвал наряд полиции. На место прибыла следственно-оперативная группа Управления полиции Наурызбайского района, которая зафиксировала факт, изъяла оборудование и растения, а также начала досудебное расследование.

По данным МВД, в Алматы с начала года выявлено порядка 600 наркопреступлений, более 260 из которых связаны со сбытом запрещенных веществ.