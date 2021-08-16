Насколько подорожали продукты в Казахстане в июле

Национальный банк РК опубликовал обзор об инфляционных тенденциях в регионах за июль 2021 года, сообщает zakon.kz.

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Инфляция за июль 2021 года составила 0,7% (в июне - 1,1%). Цены на продовольственные товары за месяц выросли на 0,7% (в июне - 1,7%), на непродовольственные - на 0,5% (в июне - на 0,8%), на платные услуги - на 0,8% (в июне - 0,7%). В годовом выражении инфляция составила 8,4% (в июне - 7,9%). пресс-служба Нацбанка РК

В разрезе регионов рост месячной инфляции замедлился в 14 регионах, в одном регионе - ускорился, в двух регионах темпы роста цен остались без изменений. Ускорение отмечено в Карагандинской области, где рост цен в июле составил 1,1%, что является наибольшим значением месячной инфляции среди регионов.

В Алматинской и Жамбылской областях темпы роста цен остались без изменений (1,0% и 0,8%, соответственно). Самое низкое значение месячной инфляции зафиксировано в Алматы (0,3%). Годовая инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня в восьми регионах, среди которых наибольшее значение зафиксировано в Павлодарской и Мангистауской областях (9,2% и 9,1%, соответственно).

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Наибольший вклад в годовой рост цен продолжают вносить Алматы и Алматинская область (1,3 п.п. и 1,0 п.п., соответственно), которые имеют наибольший вес в индексе потребительских цены (ИПЦ) по Казахстану. Рост цен в данных регионах составил соответственно 7,7% и 8,3%. пресс-служба Нацбанка РК

Продовольственные товары в Казахстане в годовом выражении подорожали на 11% (в июне - на 10,6%). Минимальный рост отмечен в Нур-Султане (9,4%), максимальный - в Мангистауской области (12,4%). Цены на непродовольственные товары по стране выросли на 7,2% (в июне - на 6,9%). Наибольший рост цен на непродовольственные товары зафиксирован в Нур-Султане (7,9%), наименьший - в Павлодарской области (6,5%). пресс-служба Нацбанка РК

Как отмечается, платные услуги в стране стали дороже на 6,1% (в июне - на 5,6%), при этом в Павлодарской области рост цен составил 8,3%, заметно ниже цены на платные услуги выросли в Алматы (на 5,1%).

Наибольший вклад в месячный ИПЦ продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. За прошедший месяц вклад роста цен данной группы в месячную инфляцию составил 0,29 п.п. (в июне - 0,58 п.п.), из которых 0,21 п.п. внес рост цен на мясо и мясопродукты. Овощи и фрукты, которые внесли в июньскую инфляцию наибольший вклад (0,36 п.п.), в июле внесли в инфляцию отрицательный вклад (-)0,15 п.п.), подешевев на 3,2%. пресс-служба Нацбанка РК

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Цены на продовольственные товары в целом по стране за месяц выросли на 0,7% (в июне - на 1,7%). В то же время рост цен на товары данной группы в Шымкенте и Акмолинской области составил 1,2%, в Алматинской и Карагандинской областях - 1,1%, а в Восточно-Казахстанкой области, где в июне был зафиксирован наибольший рост (2,3%), цены не изменились. пресс-служба Нацбанка РК

В Шымкенте был отмечен самый высокий рост цен на мясо (6,3%), а именно - на говядину (на 12,6%) и конину (на 8,2%), в то время как по Казахстану рост цен на мясо составил 2,1%. Баранина подорожала преимущественно в западных регионах: в Мангистауской области - на 10,9%, Атырауской - на 7,2%, Павлодарской - на 5,1%, Актюбинской - на 4,6%, Западно-Казахстанской - на 3,8%. В Карагандинской области был зафиксирован заметный рост цен на мясо птицы (6,6%) и яйца (25,9%), тогда как по стране рост цен на указанные продукты составил соответственно 3% и 1,3%. В целом овощи и фрукты незначительно подешевели по сравнению с июнем за счет снижения цен на морковь и картофель, но в отдельных регионах зафиксирован значительный рост цен на капусту белокочанную, лук репчатый и свеклу.

Вклад непродовольственных товаров в месячную инфляцию составил 0,15 п.п. (в июне - 0,28 п.п). В целом по Казахстану рост цен на непродовольственные товары составил за июль 0,5% (в июне - 0,8%). Среди подорожавших товаров можно отметить дизельное топливо, которое стало дороже на 2%. Наибольший уровень роста отмечен в Западно-Казахстанской и Атырауской областях (на 5,5% и 5%, соответственно). В июле цены на бензин в целом по стране сильно не изменились (0,9%). Максимальный рост (на 2%) был зафиксирован в Жамбылской области, при этом в Туркестанской области и Шымкенте отмечено снижение (на 1% и 0,5%, соответственно). пресс-служба Нацбанка РК

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Платные услуги в июле внесли в месячную инфляцию больший вклад, чем непродовольственные товары, - 0,23 п.п. (в июне - 0,25 п.п.), рост цен за месяц составил 0,8% (в июне - 0,7%). Наибольшее подорожание услуг произошло в Карагандинской области (на 1,5%).

В июле во всех регионах, кроме Мангистауской, Туркестанской областей и Алматы, Шымкента, повысились тарифы на электроэнергию. Наименьшее повышение тарифов отмечено в Кызылординской области (4,2%). В остальных восьми регионах электроэнергия подорожала в пределах 9,2% - 11,7%. В результате рост по Казахстану составил 5%. Следует отметить, что в Северо-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях и г. Нур-Султан цены на электроэнергию повысились в мае-июне текущего года. В Карагандинской области аренда жилья стала дороже на 5,1% при повышении цен по стране на 0,7%. Холодная вода подорожала в целом на 1% из-за повышения тарифов в Западно-Казахстанской области (на 17,7%) и в г. Шымкент (на 8%). На столько же подорожали услуги водоотведения в г. Шымкент, в Западно-Казахстанской области рост составил 10,8%, в остальных регионах цены не изменились, рост по стране составил 0,7%. пресс-служба Нацбанка РК

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