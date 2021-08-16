Жертв финансовой пирамиды ищут в Казахстане

В Казахстане ищут пострадавших от финансовой пирамиды World Business Consulting, передает zakon.kz.

Как говорится в сообщении, территориальный департамент АФМ по городу Алматы расследует уголовное дело в отношении организаторов деятельности финансовой пирамиды World Business Consulting.

По данным финансовой разведки организаторы финпирамиды предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco. В свою очередь данные компании гарантировали вознаграждение не от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков. пресс-служба АФМ РК

Установлено, что организаторы финансовой пирамиды, находясь за рубежом, посредством видеосвязи проводят с гражданами Казахстана онлайн-встречи, а также распространяют недостоверную информацию о якобы их законной деятельности.

В ведомстве призывают откликнуться всех, кто мог пострадать от действий мошенников.

Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью World Business Consulting, просим обратиться в ДЭР по городу Алматы по телефонам +7 775 923 40 90, +7 708 192 28 18. Жители других городов могут обратиться в территориальные ДЭР АФМ РК. пресс-служба АФМ РК

Ранее сообщалось, что в Алматы выявили новую финансовую пирамиду. Было начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting.