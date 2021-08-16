Уровень жизни резко упадет, ситуация ухудшится - что говорят эксперты о будущем Афганистана

В Казахстанском совете по международным отношениям (КАСМО) обсудили ситуацию в Афганистане. Эксперты говорят, что в стране, которую захватил "Талибан" (движение запрещено на территории РК), начнется отток образованного населения, ужесточится отношение к женщинам, закроются НКО, у власти встанут улемы. О том, что может ждать Афганистан, рассказывает zakon.kz.

Почему пал Кабул

Автор книг про историю Афганистана Султан Акимбеков:

- Американцы в условиях восточного общества хотели построить демократию. Первое, что они делали, убирали сильных полевых командиров, считая, что их время прошло. Они их разоружали, а вместо них ставили структуру государственной власти. Те же начальники полиции, те же армейские подразделения пытались через привычную систему выборов построить некую модель. Но надо иметь в виду, что в Афганистане после советского эксперимента разрушены институты прежнего государства. На фоне осталось множество мелких общин: национальных, религиозных, этнических, общинных. Причем необязательно общин таджиков, узбеков, хазарейцев, это еще множество мелких общин на уровне уездов, отдельных племен. Между всеми ними есть огромная конкуренция и все вооружены.

В стремлении разоружить и дать возможность институционально выстроить эту модель американцы выступали в роли модераторов всех этих процессов. Такая модель не может снять вопросов межрелигиозного, межобщинного, межкланового противоречия. Она не функционирует, потому что они не в состоянии обеспечить стабильный механизм преемственности власти. И поэтому, когда американцы заявили о том, что уходят, они фактически вынули этот замковый камень из всей конструкции и выяснилось, что конструкция без этого не работает.

Нынешние талибы отличаются от тех, которые были 20 лет назад?

Санат Кушкумбаев, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований, специалист по Центральной Азии:

- Это большой вопрос, всех он очень волнует. Судя по их заявлениям, они многому научились: научились работать с аудиторией, научились работать с новыми медиа. Но самый важный вопрос в форме правления. Если это исламский эмират, то, скорее всего, шариат – основа, которая была при прежнем эмирате. Это то, что пугает и настораживает соседей по Центральной Азии, потому что наши страны светские. Соседство со страной, которая теперь не просто Исламская Республика Афганистан, а Исламский Эмират, это таит много неизвестного. Даже если они не захотят экспорта своей идеологии, само присутствие такого образования уже является фактором-притягателем для радикалов в разных частях мира, в том числе в Центральной Азии. Ведь именно это было привлекательно в Сирии. И вот если Афганистан таким станет, то многое будет зависеть от того, как будут действовать лидеры талибов, насколько они смогут выполнять свои обязательства, которые давали в Тегеране, в Москве, в Пекине и на других площадках.

Они в ближайшее время будут заниматься нацменьшинствами на территории Афганистана. При всем хорошем отношении Ирана, при всем том, что они договорились, но их объектами воздействия будут таджики, узбеки, хазарейцы, туркмены и светские пуштуны. Потому что на самом деле это идеологический концепт, который связан с построением модели локального, архаичного общества, основанного на улемистской модели.

Как дальше будут действовать талибы, что их ждет?

Экс-посол Казахстана в Афганистане Омиртай Битимов:

- В Афганистане народ, конечно, несчастный. Он оказался жертвой разных экспериментов. Все, кто пришли силой и хотели насильно народ осчастливить, ничего хорошего не принесли. Талибы говорят, что мирным путем взяли Кабул, но каким мирным путем, когда всю страну захватили? Другое дело, как теперь руководить экономикой. Много противоречий. Думаю, что в течение года начнутся пробуксовки. Старых доноров-то уже не будет. Все официально заявили, что если эмират исламский объявят, то не признают. Поэтому у талибов проблем хватает.

Автор книг по истории Афганистана Султан Акимбеков:

- Противников как таковых у них нет. Уровень жизни будет резко падать, доноров не будет, ситуация резко ухудшится, но они за счет насилия будут стараться обеспечивать (жизнь. - Ред.). Они просто будут держать территорию, причем в достаточно жестком формате, с подавлением всех возможных… Наверное, будут локальные вспышки недовольства, скорее всего, будет большая миграция. Побегут сначала образованные афганцы, оставшееся население будет архаичное.

Это будет замкнутая территория, границы которого будут держаться под контролем, но население будет бежать в разные стороны.

К нам, наверное, не побегут, потому что у нас граница закрытая. Узбеки, таджики, не будут, наверное, пускать, за исключением небольшого количества таджиков (из Афганистана – ред.). Основные потоки будут через Иран, Пакистан уходить. Скорее, через Иран в Турцию.

Мне кажется, первый шаг, который талибы сделают - они будут разоружать всех, кого можно разоружить, установят монополию на насилие. Следующий этап: они построят свои институты власти по модели 90-х годов. Наверняка будут использовать улемов для участия в управленческом процессе, наверняка частично будут использовать местные пуштунские племенные формирования. Будут минимизировать расходы государства, потому что афганское государство при американцах было раздуто, структура была огромная, бюрократическая, а для того государства, которое талибы строят, такого не нужно. Будет минимальный бюрократический аппарат. Останется огромное количество людей без доходов, без работы особенно в Кабуле, в котором в последние 20 лет во много раз выросло население. Талибы этому препятствовать не будут.

Пакистан наверняка будет строить железную дорогу, для них это дело чести в данной ситуации. Я думаю, что на сегодняшний день Узбекистан будет играть все более активную роль в этом направлении.

Не стоит ожидать, что талибы будут слишком смягчать свою политику. Наверняка политика будет достаточно жесткой. Может быть, они не будут запрещать музыку, как они делали 25 лет назад, но по отношению к женщинам будет очень жестко. Закроют наверняка все НКО, которые Запад финансировал. Исчезнет вся палитра, которая была связана с западным образованием. Большой вопрос по школам для девочек: они пока работают, но скорее всего закроют. Это будет архаичная черная дыра. У власти будут улемы из нижнего эшелона, малообразованные, но за ними все равно будет стоять Пакистан.

Санат Кушкумбаев, специалист по Центральной Азии:

- Возможно, с учетом своего опыта они как-то модернизируют свои подходы и будет какая-то лайт-версия. Конечно, по ключевым вопросам: эмират, шариат, и так далее, – они не откажутся. Возможно, вопрос с женским образованием более гибкий. Я не исключаю этих подвижек. Но в целом, вызов остается.

Сейчас назревает большой гуманитарный кризис, связанный с беженцами. Уже около 400 тыс. человек с мая покинуло Афганистан. И этот процесс будет усиливаться. И особенно вымываться будет тот слой, который формировался не только последние 20 лет, но и до 1979 года - надо помнить, что тогда при шахе Афганистан был светско-ориентированным. Последние два десятилетия сформировался этот слой не только в Кабуле, но и в других провинциальных центрах. Эти люди, их семьи будут уходить из Афганистана.

Талибы заинтересованы в том, чтобы облагородить свой имидж. Сейчас они это демонстрируют, говорят: дороги открыты, вы можете выезжать, – но это ударит по стране, по ее экономике, по ее потенциалу. В дальнейшем не исключен сложный, темный период в истории Афганистана. Если с образованием будут проблемы, то люди, находящиеся у руля, могут вернуться к средневековым истокам.

Что грозит Центральной Азии из-за ситуации в Афганистане

Ерлан Карин, председатель Казахстанского совета по международным отношениям, автор ряда исследований по терроризму:

- Надо сказать, что прямой угрозы вторжения талибов в Центральную Азию нет. Одна из самых обсуждаемых тем на нашем информационном поле – это информация о том, что Казахстан примет беженцев. МИД уже давал разъяснения по этой недостоверной информации. Люди, которые следят за ситуацией, должны понимать, что в нынешних условиях ни о каком массовом вывозе беженцев не может идти и речи, когда все погранпереходы закрыты, работают только воздушные… и то зарубежные государства не успевают вывезти даже своих дипломатов в ограниченном количестве. По поводу таких инсинуаций, наверное, тоже нужно дать людям разъяснения. Объяснить, что мы напрямую не вовлечены в эти процессы и прямых угроз не существует. Тем не менее, мы должны в любом случае следить за развитием ситуации, потому что в сегодняшних условиях любое событие, даже в наиболее отдаленных регионах, все равно может иметь определенное косвенное идеологическое, информационное влияние.

Напомним, Казахстан за 30 лет своей независимости не раз оказывал помощь Афганистану. В своих официальных заявлениях страна активно выступала за мирное урегулирование ситуации в Афганистане, где часть страны контролировалась талибами. Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев в 2017 году отмечал, что Казахстан продолжит оказывать техническую и гуманитарную помощь. По его словам, безопасное и устойчивое развитие Афганистана – залог мира, стабильности и процветания в Центральноазиатском регионе.

А вот что говорил по этому поводу Касым-Жомарт Токаев:

Официальные власти сегодня контролируют только чуть более половины территории страны, на которой проживает 65 % населения. Остальная часть Афганистана находится под контролем террористических организаций. Имея такой источник угроз с юга, ОДКБ крайне необходимо держать в тонусе силы и средства по борьбе с международным терроризмом и другими угрозами.

Кроме того, 6 августа 2021 года в Ашхабаде прошла встреча лидеров стран Центральной Азии. Президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана подтвердили, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии является скорейшее урегулирование ситуации в соседнем Афганистане. Стороны выразили готовность оказывать всемерное содействие в скорейшем достижении гражданского мира и согласия в афганском обществе.

Казахстан не раз заявлял, что готов к активизации переговорного процесса во всех имеющихся форматах для достижения мира в Афганистане.