Серийные кражи раскрыли в Петропавловске благодаря видео

Сотрудниками Второго отдела полиции Управления полиции Петропавловска задержан 49-летний житель областного центра, подозреваемый в краже денег из частного дома, передает zakon.kz.

В полицию обратился житель частного сектора района "Береке" о том, что около 15 часов дня неизвестный преступник проник в его дом через окно и похитил около 4 млн тенге. Потерпевший пояснил, что в тот момент все домашние были на работе, однако по периметру двора его дома установлены камеры видеонаблюдения, - пишет официальный ресурс МВД РК.

Задержанный оказался ранее неоднократно судимым за аналогичные преступления.

Изъята часть похищенных денег.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 188 УК РК "Кража". Задержанный водворен под стражу, идет следствие.

Одновременно проверяется его причастность к совершению других аналогичных преступлений. В настоящее время мужчина признался в трех эпизодах краж из домов. Во всех случаях – это частный сектор, - отмечается в сообщении.

С начала года в СКО зарегистрировано свыше 270 квартирных краж, больше половины из них раскрыты.