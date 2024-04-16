Героя видео с кражей невесты осудили в Казахстане

В Шымкенте вынесли приговор по факту похищения девушки, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Межрайонном суде по уголовным делам.

Установлено, что житель Жанаозена Мангистауской области познакомился в Instagram с девушкой из Шымкента. Через какое-то время он приехал в город и силой увез ее в Жанаозен, чтобы жениться.

В суде обвиняемый вину признал. Потерпевшая простила обидчика и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

"При назначении наказания суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств, смягчающие обстоятельства: полное признание вины, отсутствие судимости, мнение потерпевшей. Приговором суда подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 125 УК (похищение человека), ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, наказание установлено как условное", – сообщили 16 апреля в суде Шымкента.

Приговор не вступил в законную силу.

Видео кражи девушки появилось в феврале 2024 года. Тогда сообщалось, что девушка проходила практику в медицинском учреждении. 22-летний парень рано утром наведался туда. В справочном бюро попросил вызвать девушку, притворившись доставщиком заказа. Как только она вышла на улицу, парень насильно посадил ее в машину.