Шокирующее фото с афганцами в самолете распространяют в Сети, сообщает zakon.kz.

По информации Defence One, военный самолет США вывез из Кабула около 640 человек.

Также снимок опубликовал в Twitter вице-президент ассоциации прессы Пентагона Маркус Вайсгербер.

JUST IN: "The Crew made the decision to go" — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban ... from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT — Marcus Weisgerber (@MarcusReports) August 16, 2021

Ранее из-за отмены регулярных рейсов в аэропорту Кабула начался хаос. В социальных сетях появились видео, как граждане Афганистана пытаются покинуть страну, цепляясь за шасси самолета.

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15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и теперь намерены объявить о возвращении государству прежнего названия. Где сейчас находится экс-президент Афганистана, неизвестно.