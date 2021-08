Шокирующее фото с афганцами в самолете распространяют в Сети, сообщает zakon.kz.

По информации Defence One, военный самолет США вывез из Кабула около 640 человек.

Также снимок опубликовал в Twitter вице-президент ассоциации прессы Пентагона Маркус Вайсгербер.

JUST IN: "The Crew made the decision to go" — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban ... from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT