Жители Афганистана штурмуют самолеты в аэропорту Кабула

В аэропорту Кабула сотни людей штурмуют самолеты, передает zakon.kz.

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в Казахстане) взяло под контроль все погранпереходы. Покинуть Афганистан можно было только через аэропорт.

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Из-за отмены регулярных рейсов в аэропорту начался хаос. В плане полетов только военно-транспортные рейсы.

По информации РИА Новости, в результате стрельбы американских военных в аэропорту Кабула погибли несколько человек. По данным агентства Франс Пресс, это произошло, когда толпа людей вышла на взлетную полосу.

15 августа террористическое движение "Талибан" объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Глава Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Главой переходного правительства стал бывший начальник МВД страны Али Ахмад Джалали.

Как заявил представитель талибов, движение "Талибан" намерено объявить о создании Исламского Эмирата Афганистана.

Ранее в СМИ появилась информация, что США просят Таджикистан, Казахстан, Узбекистан временно разместить около 9 тыс. афганцев, помогавших американцам. МИД РК официально заявил, что от американской стороны не поступало подобных обращений.

Позже Токаев провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане и поручил принять меры для обеспечения безопасности казахстанских граждан и дипломатов. Помимо этого, Президент отметил, что Посольство Казахстана продолжит функционировать в Кабуле.