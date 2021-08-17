Бекшин разъяснил новое постановление

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин разъяснил выпущенное накануне постановление. Согласно документу, в выходные дни в городе не будут работать некоторые объекты, за исключением госорганов, правоохранительных органов, СМИ, продуктовых магазинов и аптек, передает zakon.kz.
На брифинге в РСК главный санврач сказал, что эпидситуация в городе остается напряженной.
За истекшую неделю, в сравнении с предыдущей, регистрация случаев КВИ стабилизировалась с тенденцией к снижению. Суточный прирост снизился с 1,5% в первых числах августа до 1,22% на сегодня, - сообщил он.
Накануне Бекшин подписал постановление, согласно которому ограничительные меры продлеваются до 31 августа включительно. Но есть некоторые изменения, касающиеся МСБ.
Лидерам Ashyq разрешат работать до 00.00 часов с увеличением заполняемости объекта на 10%, если 90% работников будет вакцинировано первым компонентом, за исключением людей, имеющих медицинские противопоказания, а также переболевших в течение последних трех месяцев.
Лидерам Ashyq разрешат увеличить заполняемость объекта на 20%, прочим объектам, работающим по проекту Ashyq, разрешено работать до 22:00.
В субботу, воскресенье и праздничные дни объекты МСБ будут приостанавливать работу. Это не касается центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, объектов здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек.
Аттракционам, объектам розничной торговли и общепита на территории городских парков запрещается работать в будние, выходные и праздничные дни.
Акимам районов и Управлению образования до 25 августа нужно провести большую работу:
Кроме того, с началом занятий в школах, университетах нужно обеспечить:
- предусмотреть возможность обучения учащихся в онлайн-формате по заявлениям родителей.
Постановление вступает в силу с 17 августа.
Хотите быть в курсе важных новостей?