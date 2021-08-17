Бекшин разъяснил новое постановление

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин разъяснил выпущенное накануне постановление. Согласно документу, в выходные дни в городе не будут работать некоторые объекты, за исключением госорганов, правоохранительных органов, СМИ, продуктовых магазинов и аптек, передает zakon.kz.

На брифинге в РСК главный санврач сказал, что эпидситуация в городе остается напряженной.

За истекшую неделю, в сравнении с предыдущей, регистрация случаев КВИ стабилизировалась с тенденцией к снижению. Суточный прирост снизился с 1,5% в первых числах августа до 1,22% на сегодня, - сообщил он.

Накануне Бекшин подписал постановление, согласно которому ограничительные меры продлеваются до 31 августа включительно. Но есть некоторые изменения, касающиеся МСБ.

Лидерам Ashyq разрешат работать до 00.00 часов с увеличением заполняемости объекта на 10%, если 90% работников будет вакцинировано первым компонентом, за исключением людей, имеющих медицинские противопоказания, а также переболевших в течение последних трех месяцев.

Лидерам Ashyq разрешат увеличить заполняемость объекта на 20%, прочим объектам, работающим по проекту Ashyq, разрешено работать до 22:00.

В субботу, воскресенье и праздничные дни объекты МСБ будут приостанавливать работу. Это не касается центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, объектов здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек.

Аттракционам, объектам розничной торговли и общепита на территории городских парков запрещается работать в будние, выходные и праздничные дни.

Акимам районов и Управлению образования до 25 августа нужно провести большую работу:

разъяснить студентам и сотрудникам вузов, что нужно вакцинироваться;

завершить вакцинацию педагогов и техперсонала, персонала общежитий и столовых, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших за последние три месяца;

внедрить систему Ashyq во всех учреждениях образования и воспитания;

соблюдать масочный режим и соцдистанцию;

вакцинировать студентов старше 18 лет, за исключением тех, кто имеет противопоказания, и переболевших коронавирусом за последние три месяца;

установить рециркуляторы воздуха в местах скученного нахождения учащихся.

Кроме того, с началом занятий в школах, университетах нужно обеспечить:

раздельные входы для детей начальных, средних и старших классов;

ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся;

запрет на проведение массовых мероприятий;

отмену кабинетной системы обучения;

разобщение классов и организацию перемен учащихся разных классов в разное время;

обязательное проветривание помещений;

усиление контроля за организацией проветривания, дезинфекционного режима в столовых;

перевод на онлайн-формат обучения учащихся при первом случае заболевания коронавирусом в классе, группе, а также заболевании членов семьи;

- предусмотреть возможность обучения учащихся в онлайн-формате по заявлениям родителей.

Постановление вступает в силу с 17 августа.