Алматы – самый дешевый город мира по стоимости жизни

В рейтинге городов мира по стоимости жизни южная столица Казахстана заняла лишь 129-е место из 133, передает zakon.kz.

К таким данным пришли аналитики Energyprom.kz.

Стоит отметить, Алматы фактически один из самых дешевых крупных городов, учтенных в обзоре аналитиков The Economist. Индекс города составил всего 33%. При сравнительной оценке городов за 100% принимается стоимость жизни в Нью-Йорке. По меркам Казахстана финансовый центр едва ли можно считать дешевым городом.

В обзоре сравниваются цены почти на 140 товаров и услуг в 133 городах по всему миру и учитываются такие категории, как продукты питания, алкоголь, коммунальные услуги, табак, одежда, личная гигиена, аренда жилья, расходы на здоровье и спорт, развлечения и транспорт, и т. д. Результаты могут использоваться по-разному. В частности, они важны международным компаниям для согласования соответствующей компенсации при переезде сотрудников, – говорится в информации.

Самыми дорогими городами мира стали Париж, Цюрих и Гонконг, разделившие "пьедестал". Самые дешевые среди городов списка – Дамаск и Ташкент.

При этом, если сравнивать цены Алматы со средними по Казахстану, жизнь в Южной столице по меркам Казахстана выходит достаточно дорогой.

Так, в корзине социально значимых продовольственных товаров сразу 12 из 19 позиций стоят в Алматы дороже, чем в среднем по стране, причем 8 из них – более чем на 10%.

Самый серьезный разрыв цен со среднереспубликанскими наблюдается для пшеничной муки первого сорта (29,7%) и яиц первой категории (сразу 38,4%).

Ощутимо дороже, чем в среднем по Казахстану, жители Алматы платят и за коммунальные услуги.

Например, вывоз мусора обходится алматинцам сразу вдвое дороже, чем в среднем по республике, горячая вода и содержание жилища – в полтора раза, электроэнергия – почти на четверть.

Дешевле, чем в среднем по РК, стоят в Южной столице лишь холодная вода и канализация.

Кроме того, алматинцам заметно дороже, чем в среднем по стране, обходятся услуги детских садов (в полтора раза), парикмахерских (более чем в полтора раза), фотоуслуги (более чем на треть), первичный прием у платных врачей (почти на треть) и так далее.

Дороже, чем в целом по Казахстану, в Алматы также стоят, к примеру, бытовая химия и средства личной гигиены. А вот фармацевтические препараты в большинстве своем обходятся жителям Южной столицы дешевле, чем в среднем по стране.