Двое рабочих отравились при очистке септика в Костанае

В Костанае чуть не погибли рабочие при проведении очистительных работ в канализационном колодце, передает zakon.kz.

Инцидент произошел 16 августа. О происшествии спасателям сообщили очевидцы.

Как уточнили в ДЧС Костанайской области, на открытой территории одного из торговых предприятий Костаная в бессознательном состоянии обнаружены двое рабочих, 1990 и 1991 г. р. Они находились в канализационном очистительном колодце. Несчастный случай произошел при попытке прочистить септик, в результате мужчины отравились ядовитыми испарениями.

В 22:49 спасатели прибыли к месту происшествия, с помощью страховочной веревки в дыхательных аппаратах спустились в колодец. На глубине 2-3 метров находились мужчины, которых подняли на поверхность. После отравления аммиаком и сероводородом состояние у пострадавших было тяжелым. Одному из них спасатели оказали первую доврачебную помощь. Мужчины переданы медикам, - рассказали в департаменте.



Фото: ДЧС Костанайской области

В ведомстве уточнили, что пострадавшие находятся в больнице, состояние удовлетворительное.

По словам врачей, их выпишут в ближайшее время.