Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Два сантехника погибли во время очистки канализации в Алматы

канализация, погибшие, отравление, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 00:30 Фото: pixabay
Очевидцы рассказали, что двое сантехников 55 и 44 лет отравились ядовитыми газами при очистке канализации на территории рынка "Жетысу" в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По одной из версий, отмечает КТК, мужчины получили интоксикацию из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.

Полицейские начали расследование по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

На данный момент септик закрыли.

Ранее, в октябре 2023 года, сантехник скончался от удара током во время работы в подтопленном подвале дома в Актау.

Читайте также

пожар в частном доме
Пожар вспыхнул в частном доме в ВКО из-за непотушенной сигареты
пострадавшие
За плед от всех болезней жительница ЗКО отдала мошенникам более 150 тысяч тенге
судебный процесс
Обвиняемый в подкупе экс-замакима Шымкента просит оправдательного приговора
Николай Ежелев
Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Изменились правила прохождение медосмотра
В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: