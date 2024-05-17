Два сантехника погибли во время очистки канализации в Алматы

Очевидцы рассказали, что двое сантехников 55 и 44 лет отравились ядовитыми газами при очистке канализации на территории рынка "Жетысу" в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По одной из версий, отмечает КТК, мужчины получили интоксикацию из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.

Полицейские начали расследование по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

На данный момент септик закрыли.

Ранее, в октябре 2023 года, сантехник скончался от удара током во время работы в подтопленном подвале дома в Актау.