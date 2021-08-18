Вопросы кормообеспечения и подготовки к уборочной кампании рассмотрели в правительстве

Вопросы кормообеспечения и подготовки к уборочной кампании рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе, о текущей обстановке и принимаемых мерах по заготовке кормов доложил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов, ситуации с заготовкой кормов в регионах – акимы Мангистауской области Серикбай Трумов, Кызылординской области – Гульшара Абдыкаликова, готовности к уборочным работам – акимы Костанайской области Архимед Мухамбетов, Северо-Казахстанской области – Кумар Аксакалов, заместитель акима Акмолинской области Малгаждар Таткеев.

В этом году выдался экстремально засушливый летний период, в результате пострадал ряд регионов на юге и западе страны. Решения по вопросам обеспечения кормами пострадавших от засухи регионов принимаются Республиканским оперативным штабом по координации деятельности местных и центральных исполнительных органов.

По состоянию на 16 августа в Казахстане заготовлено 20,7 млн тонн грубых кормов, что составляет 81,7% от запланированного годового объема.

Из резерва правительства на приобретение кормов для Мангистауской и Кызылординской областей выделено 3,6 млрд тенге, отпущено дополнительно 43,1 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива на заготовку кормов. Были переброшены объемы кормов с северных регионов. Волонтеры подключились к вопросу обеспечения западных регионов кормами.

С 23 августа вступает в силу решение о введении временного запрета на вывоз из республики грубых кормов, с 1 сентября вводится квотирование экспорта зернофуража.

Благодаря принятым мерам ситуация по обеспечению кормами в целом стабилизировалась, — сказал А. Мамин, поручив Министерству сельского хозяйства и акиматам продолжать работу в данном направлении и держать ситуацию на особом контроле.

Глава Правительства подчеркнул, что приняты все меры по финансовому и материально-техническому обеспечению уборочной кампании.

В текущем году из-за погодных условий прогнозируется снижение урожайности пшеницы в ведущих странах-производителях зерновых. Так, по прогнозам Министерства сельского хозяйства США и Международного совета по зерну, ожидается снижение урожая пшеницы в Соединенных Штатах на 4,4% с 49,7 млн тонн до 47,5 млн тонн, в Канаде — на 32% с 35,1 млн тонн до 24 млн тонн, в России — на 15% с 85,3 млн тонн до 72,5 млн тонн.

По прогнозам, в Казахстане будет собран достаточный объем зерновых культур. При этом сохранится экспортный потенциал – около 6,5-7 млн тонн.

Глава Правительства подчеркнул необходимость качественного проведения уборочной кампании, обеспечения готовности элеваторов к приемке и хранению урожая, своевременного приема зерна хлебоприемными предприятиями на хранение. Министерству энергетики поручено держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения ГСМ в период уборки.