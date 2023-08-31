Как ведется подготовка к осенним работам агропромсектора в Алматинской области

В Алматинской области в настоящее время заготовлено 2207,1 тыс. тонн кормов (79,1%), в том числе 1506,5 тыс. тонн сена (87,8%), 183,8 тыс. тонн сенажа (86%), соломы 163,8 тыс. тонн (66,5%), силоса 175,4 тыс. тонн (56,3%), 177,6 тыс. тонн кормов (58,7%), сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата региона, осенний сбор идет полным ходом, и с учетом ежегодного роста поголовья скота на 3-4% в Алматинской области на 2023-2024 годы запланировано заготовить 2 791,4 тыс. тонн кормов.

В 2023 году в области прогнозируется выход на зимовку 665,2 тыс. голов КРС, 2 354,6 тыс. голов овец и коз, 218,0 тыс. голов лошадей, 7,1 тыс. голов верблюдов.

На удешевление стоимости затрат на корма маточного поголовья сельскохозяйственных животных из местного бюджета на 2023 год уже выделено 4,745 млрд. тенге. После регистрации постановления с сентября месяца начнется прием заявок через государственную информационную систему субсидирования.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"Для проведения уборочных работ и заготовки кормов через портал gosagro от сельхозтоваропроизводителей региона области поступило 1 164 заявок на 7 096 тонн, и 135 хозяйств получили дизельное топливо в объеме 310 тонн. На 100 процентов готова техника, которая будет задействована в осенне-полевых работах", – отметил заместитель акима области Алмас Батанов.

В целом по области сельскохозяйственные культуры посажены на площади 465,8 тыс. га (2022 г. – 462,3 тыс.га). В текущем году уборочная площадь зерновых культур составляет – 183,2 тыс. га (2022г.- 181,3 тыс. га). На сегодня убрано 107,7 тыс. га зерновых культур (58,7%), собрано 156,1 тыс. тонн зерна.