Более 3 млрд тенге выделено правительством Мангистауской и Кызлординской областям

Более 3 млрд тенге выделено из резерва правительства на возмещение затрат для кормов Мангистауской и Кызлординской областям, сообщил на заседании правительства и.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент zakon.kz.

Погодные условия этого года создали сложности в обеспечении кормами поголовья сельхозживотных. Сегодня функционирует штаб по координации деятельности в вопросах кормозаготовки, оказывается финансовая помощь пострадавшим регионам. Так, наиболее пострадавшим от засухи Мангистауской и Кызылординской областям из резерва правительства на возмещение затрат на приобретение кормов выделена 3,6 млрд тенге, – сообщил Карашукеев.

По его словам, решен вопрос об дополнительном выделении финансирования Мангистауской областью на цели кормозаготовки 5,3 млрд тенге.

Наряду с этим на решение проблем кормозаготовки из местных бюджетов выделено 9,1 млрд. тенге, ожидается дополнительное выделение еще 4,5 млрд. тенге. Реализуется комплекс мер по максимальному увеличению объемов заготовки кормов на местах. Регионам дополнительно выделено 43,1 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива на цели заготовки кормов, – уточнил и.о. министра.

Он добавил, что принято решение и уже начат прием заявок о пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей, пострадавших регионов.

С 23 августа вступает в силу решение о введении временного запрета на вывоз из республики грубых кормов. Помимо этого оперативным штабом поручено создать фонды помощи пострадавшим регионам, рекомендовано взять под особый контроль, закрепить организованные хозяйства за теми, кто не в состоянии обеспечить себя кормами, – отметил Карашукеев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан