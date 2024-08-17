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5 млрд тенге выделили на поддержку МАЭК из резерва правительства

правительство, МАЭК, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 09:11 Фото: пресс-служба правительства РК
Из резерва правительства выделили 5 млрд тенге на поддержку деятельности МАЭК в Мангистауской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Средства будут направлены на субсидирование энергокомбината через областной бюджет, что позволит предприятию своевременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильное функционирование энергетической инфраструктуры.

"С 2023 года поэтапно проводится модернизация предприятия. Запланирована реализация ряда ключевых проектов, направленных на обеспечение непрерывного производственного цикла и минимизацию рисков отключения оборудования. Они включают в себя модернизацию котлоагрегатов, систем резервных защит и автоматики, а также автоматизированных систем управления и учета электроэнергии", – сообщили в пресс-службе правительства.

МАЭК является крупнейшим энергокомплексом Мангистауской области, обеспечивающим электро- и теплоэнергией, а также питьевой, горячей и технической водой населенные пункты и предприятия региона, включая город Актау.

Ранее Олжас Бектенов потребовал держать уборочную кампанию в Казахстане на особом контроле. Он поручил создать оперативный штаб для координации и контроля между профильными министерствами, акиматами и аграриями под руководством вице-премьера Серика Жумангарина.

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