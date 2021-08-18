Цой обратился к казахстанцам

Министр здравоохранения Алексей Цой призвал казахстанцев, имеющих "красный" или "желтый" статусы, не нарушать режим самоизоляции, передает корреспондент zakon.kz.

Глава Минздрава отметил, что мониторинговые группы продолжают контроль за соблюдением карантинных мер. За последние две недели охват рейдами увеличился на 16%, и число объектов с нарушениями выросло в 1,2 раза.

Всего проверками было охвачено 60 473 объекта, нарушения были выявлены на 1183 объектах. Также с момента внедрения проекта выявлено 46 067 посетителей с "красным" и "желтым" статусами, из них 29 930 - с положительным результатом ПЦР-теста и 16 137 - контактных лиц.

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Данная статистика показывает, что некоторые граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым представляют угрозу заражения для окружающих. Убедительно прошу граждан, представляющих опасность для окружающих, проявить гражданскую ответственность и не вносить свой вклад в распространение вируса, - сказал Алексей Цой на заседании правительства.

Ранее он рассказал об эпидситуации в регионах. По словам министра, отмечается постепенная стабилизация, однако все регионы, кроме Туркестанской области, находятся в "красной" зоне.

Тамила Языкова, Нур-Султан