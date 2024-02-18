МЧС обратилось к казахстанцам из-за сильных морозов

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК обратилось к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности в связи с непогодой, сообщает Zakon.kz.

Министерство рекомендовало при объявлении штормовых предупреждений воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.



"Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения транспортных средств на автодорогах". МЧС РК

В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии, держаться подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов.

Также напомнили не оставлять детей без присмотра.

"Сильные морозы могут способствовать увеличению техногенных пожаров. В связи с этим настоятельно рекомендуем не перекаливать печи и не перегружать электросети одновременным включением электроприборов большой мощности". МЧС РК

По состоянию на 15:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 9 автодорогах республиканского значения в 8 областях.

