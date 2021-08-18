Что обещают талибы жителям Афганистана

После падения Кабула представители движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) выступили на пресс-конференции. Новые власти страны обещают населению Афганистана развитие, свободу СМИ и защиту гражданских свобод. Также они заявили, что желают мирных отношений с другими странами. Что обещают талибы, рассказывает zakon.kz.

Накануне, 17 августа, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид провел свою первую пресс-конференцию. Телеканал Al Jazeera опубликовал стенограмму выступления.

Муджахид начал встречу с журналистами с чтения Корана. Талибы считают, что Афганистан был в оккупации. Поэтому Муджахид поздравил афганцев с освобождением от оккупации и отметил, что новая власть не собирается никому мстить.

Мы изгнали иностранцев, и я хочу поздравить с этим весь народ. (…) Стремление к свободе и независимости - законное право каждого народа. Афганцы также используют свое законное право после 20 лет борьбы за свободу и освобождение страны от оккупации, это было нашим правом, и мы добились этого. Я хочу поблагодарить Бога за то, что он дал свободу этому народу. Исламский Эмират после освобождения нации не собирается мстить никому, у нас нет никаких обид. (…) Мы помиловали всех, в том числе тех, кто воевал против нас. Мы не хотим больше повторять конфликт. Исламский Эмират не испытывает никакой враждебности ни к кому. Этому пришел конец, мы хотим жить мирно. Нам не нужны внутренние и внешние враги.

Он заверил население, что талибы обеспечат им безопасность.

Хотим заверить жителей Кабула, что они в полной безопасности. На территориях, где расположены посольства, будет обеспечена полная безопасность. Я хотел бы заверить, что мы никому не позволим сделать что-либо против представителей зарубежных стран, посольств, миссий, международных организаций, агентств по оказанию помощи. Ваша безопасность гарантирована.

По словам Муджахида, талибы хотели остановиться у ворот Кабула, чтобы переход власти прошел гладко. Но прежние власти были "настолько некомпетентны", что не смогли обеспечить населению безопасность. "Насильники и бунтовщики" стали заходить в дома людей, запугивая и занимаясь грабежами. Поэтому талибам якобы пришлось "взять на себя ответственность" и войти в Кабул, чтобы остановить преступников.

Он отдельно остановился на том, что талибы не позволят никому использовать территорию Афганистана против какой-либо страны мира. Также попросил мировое сообщество признать "международные границы и взаимодействия". По его словам, "Талибан" не хочет иметь проблем с международным сообществом.

Забихулла Муджахид заверил, что дискриминации в отношении женщин в Афганистане не будет.

Вопрос женщин очень важен. Исламский Эмират привержен правам женщин в рамках шариата. Наши сестры, наши мужчины имеют одинаковые права. В соответствии с нашими правилами и положениями они могут вести деятельность в разных секторах и разных сферах: образование, здравоохранение и другие области. Они будут работать с нами плечом к плечу. Наши женщины - мусульманки. Они тоже будут счастливы жить в рамках шариата.

Террористическое движение "Талибан" обещает также свободу средств массовой информации, но в рамках шариата.

Частные СМИ могут оставаться свободными и независимыми, они могут продолжать свою деятельность. Ислам является очень важной ценностью в нашей стране, и ничто не должно противоречить исламским ценностям. Следует принимать во внимание исламские ценности, когда дело доходит до разработки ваших программ. СМИ должны быть беспристрастными. Они могут критиковать нашу работу, чтобы мы могли стать лучше.

По его словам, журналисты не должны работать против национальных ценностей афганцев. Что подразумевается под ценностями, Муджахид уточнять не стал.

Когда дело доходит до этнических различий, религиозных различий и враждебности, они не должны пропагандироваться средствами массовой информации. СМИ должны работать на страну для единства нации, чтобы была мирная жизнь.

Представитель террористического движения поблагодарил журналистов за участие в пресс-конференции и позволил им задать вопросы.

Один из корреспондентов спросил, какие гарантии будут предоставлены для обеспечения прав женщин.

Как я упоминал ранее, мы позволим женщинам работать и учиться в определенных рамках. Женщины собираются быть очень активными в обществе, но в рамках ислама. Женщины - ключевая часть общества, и мы гарантируем все их права в рамках ислама.

Затем прозвучал вопрос о том, что будет афганцам, которые работали на прежнее руководство страны.

Хочу заверить всех соотечественников, были ли они переводчиками, участвовали ли в военных действиях или были гражданскими лицами, никто не собирается мстить. Мы не хотим, чтобы молодые таланты уезжали отсюда. Это наши активы, мы бы хотели, чтобы они здесь оставались, служили. Мы хотели бы заверить, что никто не будет стучать к ним в дверь, чтобы осмотреть, спросить или допросить, на кого они работали или для кого переводили. (…) Те, кто стучался в двери людей, чтобы осмотреть их дома, являются нарушителями, их будут преследовать.

Представитель "Талибана" заявил, что солдаты, воевавшие с их движением, уже помилованы. Что касается вреда, который талибы нанесли населению во время 20-летней войны, то это было сделано для освобождения Афганистана от оккупантов.

Я хотел бы заверить вас, я хотел бы гарантировать, что никакой вред, причиненный нации, не был преднамеренным. Это были побочные эффекты войны.

Забихулла Муджахид, отвечая на вопрос о том, изменились ли талибы за 20 лет, сказал, что между ними огромная разница, ее ощутят, когда дело дойдет до действий. Он также пообещал, что контрабанды оружия и наркотиков теперь не будет. Все оружие, которое используется в боевых действиях, будет зарегистрировано, а производить наркотики перестанут.

Заверяем наших соотечественников, женщин и международное сообщество, что мы не будем производить никаких наркотиков. Если вы помните, в 2001 году мы свели производство наркотиков к нулю, но наша страна к тому времени, к сожалению, была оккупирована, и была подготовлена ​​почва для воспроизводства наркотиков даже на уровне государства. Но отныне никто не будет вмешиваться, никто не может заниматься контрабандой наркотиков. Сегодня, когда мы вошли в Кабул, мы увидели большое количество нашей молодежи, которая сидела под мостами или у стен и употребляла наркотики. Это было так прискорбно. Мне было грустно видеть этих молодых людей, не верящих в будущее. Отныне Афганистан станет страной, свободной от наркотиков, но ему потребуется международная помощь. Международное сообщество должно помочь нам, чтобы мы могли выращивать альтернативные культуры. Мы можем предоставить альтернативные культуры. Тогда, конечно, очень скоро мы сможем положить этому конец.

Журналист спросил у представителя "Талибана", смогут ли женщины продолжать работать в СМИ. Забихулла Муджахид ответил, что надо подождать новых законов, которое разработают новые власти.

Наши законы, когда речь идет о средствах массовой информации и других важных вещах, будут такими, чтобы каждый мог работать, но в рамках законов исламского шариата. В настоящее время мы не можем представить вам все четко.

Последний вопрос касался отношений с остальным миром. Муджахид ответил, что Афганистан желает дружить со всеми.

Как я упоминал ранее, Афганистан хочет иметь очень хорошие отношения со всеми. Чтобы возродить нашу экономику, обеспечить процветание, выйти из нынешнего кризиса, который требует действительно хороших отношений с соседними и другими странами. Мы делаем все возможное, чтобы общаться со странами в рамках международных дипломатических отношений и на основе добрососедских соглашений и взаимного уважения, - завершил пресс-конференцию официальный представитель "Талибана".

15 августа движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. В ответ тысячи жителей столицы ИРА укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли - из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

После побега президента Афганистана Ашрафа Гани первый вице-президент Амрулла Салех объявил себя временным главой государства. Это было сделано в рамках Конституции Исламской Республики Афганистан.

В свою очередь захватившие власть талибы заявили, что страну переименуют в Исламский Эмират. В связи с этим поступают сведения, что на улицах уже закрашивают изображения женщин, а "Талибан" требует от старейшин захваченных районов списки незамужних девочек и женщин от 12 до 45 лет, чтобы насильно выдать замуж за своих солдат.

Некоторые страны временно закрыли свои посольства в Кабуле и эвакуировали дипломатов и своих граждан. МИД Казахстана заявил, что казахстанское посольство продолжает работу в столице Афганистана. При этом штат посольства был сокращен.