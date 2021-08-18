Интервальное голодание помогает справиться с COVID-19

Ученые из Института биологических исследований Солка в Калифорнии выяснили, что популярная в настоящее время система интервального голодания дает множество преимуществ для здоровья помимо потери веса, передает zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Как пишет РИА Новости, практика прерывистого или интервального голодания (TRE – time-restricted eating) – это режим питания, ограничивающий прием пищи определенными часами. Он привлекает тех, кто стремится снизить и контролировать свой вес, поэтому большинство исследований TRE сосредоточено на оценке потери веса.

Американские ученые решили проверить в экспериментах на мышах, как режим TRE отражается на других функциях организма. Выяснилось, что интервальное голодание помогает при диабете второго типа, жировой болезни печени, раке печени и даже при инфекционных заболеваниях, таких как COVID-19.

По словам руководителя исследования профессора биологии Сатчидананда Панда (Satchidananda Panda), основным результатом многих клинических исследований TRE является потеря веса, но обнаружено, что интервальное голодание полезно не только для метаболических заболеваний, но и для повышения инсулинорезистентности и устойчивости к инфекционным заболеваниям.

По словам ученого, непереносимость глюкозы – это первый шаг к неалкогольной жировой болезни печени и раку печени – одного из немногих видов рака, заболеваемость и смертность от которого увеличились, а не снизились за последние 25–30 лет. Эта тенденция делает поиск простых методов борьбы с непереносимостью глюкозы одним из основных приоритетов научных исследований.

Авторы кормили лабораторных животных продуктами с высоким содержанием жиров и сахара, но ограничивали прием пищи девятью часами в сутки. При этом ученые согласовали время кормления с циркадными часами мышей, которые спят днем ​​и выходят на поиск пропитания ночью. В ходе эксперимента исследователи проводили анализы химического состава печени, уровня глюкозы в крови, оценку общей мышечной массы, а также тесты на работоспособность, выносливость и выживаемость при сепсисе – опасной для жизни реакции на инфекцию.

Исследователи установили, что режим TRE надежно защищает от жировой болезни печени независимо от возраста и пола. Также тесты на толерантность к глюкозе, проведенные мышам после 16 часов голодания, показали, что интервальное голодание позволяет поддерживать более низкий уровень сахара в крови и обеспечивает более быстрое возвращение к нормальному уровню сахара после отклонений. По мнению авторов TRE может быть практически бесплатным и удобным способом предотвращения или лечения диабета и метаболического синдрома.

Также ученые обнаружили, что режим TRE может защитить от смерти, вызванной сепсисом, например, в отделениях интенсивной терапии, что особенно актуально во время пандемии.